Паттайя — это самый динамичный, бурлящий и полнокровный курорт Таиланда. Паттайя может влюбить в себя на всю жизнь, ее можно не понять и с одержимостью рассказывать раз за разом о минусах поездки, а можно отнестись к ней правильно и взамен получить именно то, что хочется: тихий отдых в уединенном отеле, шальную ночную жизнь Walking Street, удивительные тайские храмы, увлекательные экскурсии, вкусную и необычную еду.