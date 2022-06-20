Австралия — страна с богатой и неповторимой природой. Однако Австралия привлекает к себе туристов не реками и озерами, а своими морскими пляжами с белым нежным песком, уютно расположившимися на северо-востоке и востоке материка. Привлекает также и Большой Барьерный Риф — самый большой коралловый риф в мире
Посещение Австрии обычно включает в себя поездку в Вену, посещение пабов и наслаждение музыкой Венского вальса. Пользуются популярностью родина Моцарта — Зальцбург, а также Инсбрук, столица Тироля, окруженного Альпами. В западной части страны область Форальберг граничит с живописным Боденским озером. Наибольшее внимание туристов привлекает австрийский лыжный спорт и пеший туризм
Недорогая, многоликая, малоизученная Албания — находка для экономных туристов. Восхитительная природа, обустроенные пляжи на Адриатическом и Ионическом морях, продолжительный купальный сезон (с конца мая до октября) превращают ее в достойную замену популярным курортам
Аргентина – это крупная страна в Южной Америке, знаменитая своей музыкой и танцем танго. Территория Аргентины охватывает горы Анды, серебряные копи и ледники Южного полушария, Буэнос-Айрес и мыс Горн, океаны, горы и архипелаг Огненная Земля
В двух словах Армению описать сложно. Но что ощущается сразу - радушие и спокойствие. Согласно международному рейтинг, Армения находится на 25 строчке самых безопасных стран мира. И действительно - тут можно с удовольствием гулять по ночам, любуясь древней архитектурой и не беспокоиться за свою жизнь. В основном туристы начинают знакомство со страной с центра Еревана
Болгария – балканское государство с разнообразным рельефом. На его территории находится побережье Черного моря, равнины, горы и реки, одна из которых – Дунай. В Болгарии ощущается влияние греческой, славянской, османской и персидской культур. Страна обладает богатейшим наследием. Вблизи Пловдива и Помория есть лавандовые поля
Бразилия – страна в Южной Америке, которая простирается от бассейна реки Амазонка на севере до виноградников и огромных водопадов Игуасу на юге. Город Рио-де-Жанейро, символом которого является статуя Христа Искупителя высотой 38 метров на вершине горы Корковаду, славится своими оживленными пляжами Копакабана и Ипанема, а также масштабным карнавалом
Рио-де-Жанейро – огромный бразильский город, лежащий на берегу залива Гуанабара. Он получил всемирную известность благодаря своим пляжам Копакабана и Ипанема, статуе Христа Искупителя высотой 38 метров, венчающей гору Корковаду, гранитному пику Сахарная голова, на вершину которого ведет канатная дорога, а также обширным фавелам – трущобам на склонах окрестных гор. Здесь проводится крупнейший в мире карнавал
Венесуэла – это страна в Южной Америке, известная невероятной красотой своей природы. Вдоль берега Карибского моря разбросано множество курортных островов, в том числе остров Маргарита и архипелаг Лос-Рокес. В северо-западной части страны возвышаются знаменитые Анды, где расположен колониальный город Мерида. Отсюда начинаются экскурсии по национальному парку Сьерра-Невада. Столица, город Каракас, находится на севере
Вьетнам известен своими пляжами, реками, буддистскими пагодами и оживленными городами. Прекрасен средний Вьетнам, с его роскошной природой, изумрудными рисовыми террасами и кофейными плантациями. Север Вьетнама славится своими традициями и культурой, там находится столица Ханой и невероятной красоты бухта Халонг
Нячанг – прибрежный курортный город на юге Вьетнама, примечательный своими пляжами, местами для дайвинга и островами. Главный пляж расположен вдоль улицы Чан Фу. Здесь же находится набережная с гостиницами и ресторанами морепродуктов. На близлежащий остров Че ведет канатная дорога, а до природных заповедников на островах Мун и Там с коралловыми рифами можно добраться на лодке
Муйне – это курортный город на юго-востоке Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря. Благодаря ветреной погоде в сухой сезон его песчаный пляж с пальмами особенно популярен среди любителей виндсерфинга, кайтсерфинга, парусного спорта и других водных развлечений
Великолепные Альпы, современный Берлин, слегка ленивый Мюнхен, сказочный Бремен, знаменитые автобаны, реки пива – и это только самые известные достопримечательности Германии. Все регионы особенные, путешествуя по ним, можно составить полное впечатление о Германии
Берлин - столица Германии, а также крупнейший город ФРГ с населением более 3 млн. человек. Расположен в восточной части страны в 70 км от границы с Польшей. Берлин - это крупный мегаполис, город разнообразной архитектуры, музеев и дворцов, интересных достопримечательностей и оживленной ночной жизни
Греция – страна расположенная на Балканском полуострове и тысячах островов в Эгейском и Ионическом морях. Она является наследницей могущественной Древней Греции, которая считается колыбелью западной цивилизации. Столица Греции Афины славится своей крепостью Акрополь и храмом Парфенон. У туристов пользуются популярностью пляжи острова Санторини с черным песком, курорты острова Миконос и другие места летнего отдыха
Доминикана – страна райского климата, климат острова настолько мягок и приятен, что Колумб, высадившись после длительного плавания через Атлантику, решил, что попал в утерянный рай. Отдых в Доминикане оценят любители пляжей, нетронутой природы и уникальной красоты подводного мира. Рифы Карибского моря полны удивительных рыб и животных, а пляжи манят чистотой и уединенностью
Достоинства Египта известны каждому: качественный пляжный отдых круглый год на Средиземном и Красном морях, разбавленный отличным дайвингом, плюс разнообразная «экскурсионка»: пирамиды, Сфинкс и Луксор. Все о Египте от Хургады до Шарма
Хургада – это курортный город в Египте, расположенный на Красном море. Вдоль побережья город растягивается почти на 40 километров, и вся прибрежная территория усеяна разнообразными отелями. Курорт известен благодаря большому количеству мест для занятий дайвингом. Также в Хургаде много ресторанов, баров и ночных клубов
Архипелаг Занзибар, расположенный в Индийском океане на расстоянии 24,14 км. от побережья Танзании, – захватывающее место, куда можно убежать от мира. Вы будете наслаждаться чистой бирюзовой водой, отмелями, которые отлично можно перейти вброд и множеством мелких, почти безлюдных островов, в сущности, не посещаемых туристами
Эта древняя страна для каждого туриста приготовила что-то особенное! В Израиле вы можете своим глазами увидеть легендарные священные места и прикоснуться к великой истории христианства, другие - чтобы с пользой для здоровья провести время на берегах Мертвого моря. Третьи ценят великолепный подводный мир Красного моря, ну и молодежь здесь тоже не заскучает, в многочисленных ночных клубах Израиля - всегда весело
Тель-Авив - молодой и современный город со смешанным населением. Клубы, бары, процветающее сообщество людей искусства, веселая жизнь и пляжи привлекают художников, музыкантов и молодых специалистов в светский Тель-Авив. Архитектура в стиле баухаус дала городу статус объекта ЮНЕСКО и прозвище "Белый город"
Хайфа — третий по величине город Израиля и второй по величине морской порт, лежит на склонах горы Кармель. Самый европейский город Израиля. Среди достопримечательностей города стоит отметить безукоризненно ухоженные Бахайские сады с храмом Баба в центре композиции. У самой нижней террасы садов находится квартал Мошава-Германит с магазинами, художественными галереями и ресторанами в зданиях XIX века
Бали — остров государства Индонезия, один из самых удивительных уголков на планете, где встречаются Индийский и Тихий океаны, огромные рисовые плантации соседствуют с действующими вулканами, а различных религиозных сооружений столько, что Бали прозвали островом храмов
Индия – огромная страна в Южной Азии с разнообразным рельефом: на ее территории расположены как горные вершины Гималаев, так и побережье Индийского океана. История страны насчитывает пять тысячелетий. На севере Индии сохранились архитектурные памятники эпохи Великих Моголов, в том числе Красный форт и мечеть Джами-Масджид (Соборная мечеть) в Дели и мавзолей Тадж-Махал в Агре
Гоа — главный курорт страны, как это часто бывает, совершенно непохожий на остальную Индию. Побережье протянулось здесь на 110 км, образовав 40 прекрасных пляжей. Штат делится на Северную и Южную части, границей между которыми служит форт Агуада.
Испания – одна из самых колоритных и интересных стран Европы, имеющая богатейшую историю и привлекающая каждый год десятки миллионов туристов. Солнечная и жизнерадостная Испания ждет туристов на пляжи Средиземного моря, горнолыжные курорты и зимний отдых на Тенерифе. Развлечения и достопримечательности от Мадрида до Канар, от Дали до Гауди, от Реала до Барсы
Италия несравненно прекрасна — от серебристых альпийских вершин до блестящего на солнце Средиземного моря. Здесь можно любоваться Колизеем, предварительно подкрепившись восхитительной пастой, или насладиться бокалом местного санджовезе, а затем отправиться на неторопливую прогулку по каналу. Посетите виноградники и оливковые рощи в Тоскане или потрясающие модные бутики в Милане
Рим – столица Италии, огромный многонациональный город, история которого насчитывает почти три тысячи лет. Его архитектура и произведения искусства оказали огромное влияние на мировую культуру. Развалины античного Форума и Колизея демонстрируют былое величие Римской империи. Здесь расположен Ватикан, резиденция руководства Римско-католической церкви
Изумрудный остров, сотканный из дикой зелени и гэльских легенд, — одно из самых дорогих украшений Европы. Бурные атлантические пляжи и окутанные тайнами места соседствуют с космополитическими городами Белфастом и Дублином, которые знамениты историей литературы и теплым ирландским гостеприимством.
Доха – столица и крупнейший город государства Катар, где проживает практически половина всего населения страны (более миллиона человек). В центре этого современного города в бухте Доха расположены многочисленные парки, а вдоль побережья протянулась живописная набережная Корниш. На искусственном острове возвышается здание Музея исламского искусства, спроектированное архитектором Бэй Юймином.
Казахстан полон удивительных природных пейзажей, радушия местных жителей и многообразия вкусов национальной кухни. Эта страна, расположенная на стыке Европы и Азии, впитала веяния самых разных культурных и религиозных течений.
Канада — это горнолыжные курорты, туры на обучение английскому и французскому и примечательные национальные парки. Столица с достоинством — Оттава, колоритный Квебек и обрамленный горами Ванкувер, клены и хоккей.
На берегу великолепной бухты, в окружении высоких зеленых гор, расположился Ванкувер. Город, который трижды был признан самым лучшим на планете, – наиболее быстрорастущий в Канаде. Здесь удивительным образом соединились современные удобства и близость к природе, и переплелись культуры многих народов. Только в Ванкувере можно в один день поплавать под парусом и спуститься на лыжах с гор.
Затерянная в джунглях Камбоджа ярка и удивительна: сотни дворцов и храмов древнего Ангкора, самобытная столица королевства Пномпень, горные цепи, национальные парки и чистейшие озера, а еще — морской курорт.
Куба – социалистическое островное государство в северной части Карибского моря. Оно известно пляжами с белоснежным песком и плантациями табака, который используется при производстве легендарных кубинских сигар. Столица страны Гавана славится своими домами пастельных цветов, автомобилями 1950-х годов и историческим центром, в котором сохранилась колониальная архитектура XVI века.
Варадеро – популярный кубинский курорт на узком полуострове Икакос. Вдоль 20-километрового атлантического побережья расположены отели, работающие по системе "всё включено", спа-комплексы и поле для гольфа. Неподалеку от восточной оконечности полуострова находится заповедник Вараикакос, в котором есть древняя погребальная пещера. Парк Хосоне представляет собой большой ботанический сад с прудом.
В Китае во всем чувствуется размах: Великая Китайская стена и терракотовая армия с 8000 воинов, чайная церемония на полчаса, сотни блюд китайской кухни и целых четыре особых района: Гонконг, Тибет, Макао и Тайвань.
Шанхай – это крупнейший город и финансовый центр Китая, где плотность населения одна из самых высоких в мире. Шанхай важнейший промышленный центр КНР. Сегодня его называют самым европеизированным городом Китая. А еще восточным Парижем — из-за того, что западных бутиков здесь едва ли не больше, чем в столице Франции.
Кипр — один из самых больших островов Средиземного моря. Он так же прекрасен, как и богиня красоты и любви Афродита, вышедшая из морской пены у берегов Кипра. Горы, сосновые леса, цитрусовые рощи, золотистые пляжи и мягкий климат создают неповторимый образ. Остров разделен на две части — греческую и турецкую. Отели Кипра в основном представлены на юге — в греческой части.
Киргизия — государство в самом сердце Центральной Азии, одна из бывших республик СССР. Территория страны расположилась вдоль Великого шелкового пути — древней торговой дороги между Китаем и Средиземноморьем. Здесь находятся самые высокие после Гималаев и Памира горные вершины: Пик Победы и Пик Ленина. Сюда едут прежде всего поклонники отдыха в горах: горнолыжного спорта, трекинга, альпинизма, рафтинга.
Колумбия – страна на северо-западе Южной Америки, облик которой формируют тропические леса, горный массив Анды и многочисленные плантации кофе. В Боготе, высокогорной столице страны, стоит посетить район Зона-Роса, известный множеством ресторанов и магазинов. Картахена на побережье Карибского моря славится замком XVI в., Старым городом колониального периода, окруженным крепостной стеной, и коралловыми рифами.
Страна известна своими холмистыми сельскими пейзажами, вишневыми деревьями, старинными буддийскими храмами, прибрежными рыбацкими деревнями, субтропическими островами и многолюдными городами – центрами высоких технологий, среди которых ее столица Сеул.
Латвия — сердце Прибалтики: здесь сконцентрировано все лучшее, чем по праву гордится этот удивительный край. Небольшая страна, взятая в плотное полукольцо Эстонией, Литвой, Белоруссией и Россией. Утонченная элегантность городской архитектуры соседствует здесь со скромным очарованием аутентичных деревушек.
Литва – самая южная из стран Балтии, граничащая с Польшей, Латвией и Беларусью. Вильнюс, столица государства, находится недалеко от Беларуси и известен своим Старым городом со зданиями в готическом стиле, стилях ренессанс и барокко и собором XVIII века, построенном на месте языческого святилища. Расположенная на холме башня Гедимина, откуда открывается потрясающий вид, – символ города и страны.
Маврикий – небольшое государство на островах в Индийском океане, знаменитое своими пляжами, лагунами и рифами. В глубине страны в гористой местности раскинулся национальный парк Блэк-Ривер-Горжес. В тропических лесах парка есть водопады и обитают различные дикие животные, например летучие лисицы. Также здесь проложены пешеходные тропы. Столица Маврикия находится в городе Порт-Луи.
Малайзия – страна в Юго-Восточной Азии. Она славится своими пляжами, тропическими лесами и оригинальной культурой, на которую оказали влияние малайские, китайские, индийские и европейские традиции. Столица страны Куала-Лумпур известна во всем мире благодаря колониальным зданиям, оживленному торговому району Букит-Бинтанг и небоскребам, в том числе знаменитым башням-близнецам "Петронас" высотой 451 метров.
Мальдивы – тропическое государство в Индийском океане, расположенное на 26 кольцевидных атоллах, которые состоят из более чем тысячи коралловых островов. Оно славится своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами. В столице страны Мале стоит посетить оживленный рыбный рынок, рестораны и магазины на главной дороге Меджеде-Магу, а также мечеть Хукуру-Миский, украшенную резьбой по белому кораллу
Мальтийский архипелаг состоит из трех островов: Мальта, Гоцо и Комино, где расположено бесчисленное количество мегалитов, средневековых донжонов и характерных городов и деревень. На извилистых улочках встречаются соборы эпохи Ренессанса и барочные дворцы. Мальта – самый крупный остров. Следующий по размеру – пейзанский остров Гоцо.
Марокко – это загадочная страна на пересечении Европы и Африки, впитавшая в себя лучшие черты разных культур. Здесь вас ждет чарующий восточный колорит, великолепные дворцы, пестрые городские улицы, шумные базары и бескрайние песчаные пляжи. Любители релакса смогут отдохнуть на побережье Атлантического океана или Средиземного моря и оценить хороший выбор отелей по доступным ценам.
Улан-Батор, расположенный в северной части страны, высоко над уровнем моря – самая холодная столица мира. Этот культурный и деловой центр Монголии, служащий связующим звеном между Транссибирской магистралью и китайскими железными дорогами, стал процветающим городским центром в одной из самых удаленных областей мира. Посетите монастырь Гандан, выстроенный в тибетском стиле.
Молдавия привлекает туристов живописной сельской местностью, массой винодельческих хозяйств, разнообразной и щедрой кухней и привлекательными ценами на отдых. Столицей является город Кишинева, там можно встретить монастыри и крепости.
Мексика славится своими пляжами на побережьях Тихого океана и Мексиканского залива и разнообразным ландшафтом. По всей стране можно увидеть развалины древних построек, например Теотиуакан и Чичен-Ица времен майя. Также здесь находится много городов эпохи испанской колонизации. Столица Мексики, Мехико, является современным городом, где есть престижные магазины, знаменитые музеи и изысканные рестораны.
Мехико, один из самых густонаселенных городов на планете, расположен в живописной долине, окруженной горами. Прогуляйтесь вечером по району Сентро Историко, и Вы обнаружите здесь такую же активную ночную жизнь и обилие ресторанов, как и в любой другой мировой столице. Однако Мехико — это не просто шумный город: здесь современная жизнь сталкивается с древней историей, уходящей корнями во времена ацтеков.
Амстердам – столица Нидерландов, известная сложной сетью каналов, узкими домами с остроконечными крышами и богатым художественным наследием, в том числе XVII века, ставшего золотым в истории этой страны. Также в Амстердаме очень популярны велосипеды, и здесь большое количество велодорожек.
Мистический Непал славится как центр духовности в Азии, и те, кто ищет путь, едут сюда со всего мира, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого места. Те, кто пока не ищет просветления, тоже едут — любоваться красивейшими горами, потрясающими храмами и древними пагодами. А еще — за экзотичной экскурсионкой, потрясающим треккингом и рафтингом.
Фьорды, сверкающие на солнце, высокие горы... Норвегия может по праву претендовать на звание одной из самых красивых стран мира. Прогрессивное общество, процветающая культурная жизнь и бесплатные туристические лагеря в большинстве районов делают Норвегию отличным местом для посещения.
Дубай – город и эмират на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах, который славится своими роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой, ресторанами и ночными клубами. Силуэт города формируют бесчисленные небоскребы, в том числе Бурдж-Халифа высотой 830 метров. У его основания расположен музыкальный фонтан "Дубай", подсвеченный прожекторами.
Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), расположенная на прибрежном острове в бухте Персидского залива. Город является крупным центром бизнеса и нефтяного экспорта. В городе возведено множество современных небоскребов и гигантских торговых центров, среди которых "Абу-Даби" и "Марина".
Перу – страна в Южной Америке, на территории которой расположены тропические леса Амазонии и Мачу-Пикчу – древний город инков на вершине горного хребта в Андах. Район вокруг Мачу-Пикчу, где находятся долина Урубамба (другое название – Священная долина инков), Тропа инков и колониальный город Куско, славится своими археологическими памятниками. На засушливом тихоокеанском побережье лежит столица страны Лима
Португалия — самая западная страна континентальной Европы. Как и любое государство, разросшееся на берегу океана, она дышит свободой, сияет солнцем и видит смыслом жизни наслаждение каждым днем. Здесь любят футбол и хорошее вино, всегда останавливаются, чтобы полюбоваться закатом и уделить пять минут разговору ни о чем.
Мягкий климат, который почти не меняется в течение года - именно за это Мадейру называют островом вечной весны, так как температура воздуха тут колеблется в пределах 17-24 градусов круглый год. Что еще? Более доступные цены по сравнению со столицей Португалии! Жилье тоже дешевле, особенно, если рассматривать варианты за пределами столицы острова, Фуншал.
Польша – страна в Восточной Европе на берегу Балтийского моря, известная своей средневековой архитектурой и еврейскими кварталами. Город Краков славится Королевским замком XIV века на холме Вавель, из которого открывается великолепный вид на средневековый старый город, где расположены Суконные ряды – торговое здание эпохи Возрождения на Главной рыночной площади.
Эр-Рияд – столица и главный финансовый центр Саудовской Аравии. Город расположен на пустынном плато в сердце страны. Среди достопримечательностей делового района – 302-метровый небоскреб Бурдж-Аль-Мамляка с воздушным мостом, соединяющим две башни, и 267-метровый небоскреб Аль-Фейсала, увенчанный стеклянным шаром.
Словения – страна в Центральной Европе с красивейшими горами, горнолыжными курортами и озерами. На берегу ледникового Бледского озера, питаемого термальными источниками, расположился курортный город Блед. В Любляне, столице Словении, фасады в стиле барокко сочетаются с современной архитектурой Йоже Плечника, чей знаменитый Тройной мост пересекает извилистую реку Любляница.
Слова́кия — государство в Центральной Европе. Столица страны Братислава – популярное направление, однако туристу не следует забывать о существовании таких старинных мест, как замок Спиш, город Липтовска Сиелница с сохранившимися историческими домами и костел в Пештянах. Любителям природы приятно будет сходить в пеший поход или покататься на лыжах в Высоких Татрах.
Сербия – страна на Балканском полуострове, на севере которой преобладают равнины, а на юге – горные массивы, где для посетителей открыты горнолыжные курорты. Столица страны Белград славится своими зданиями, возведенными в период коммунистического правления, и парком Калемегдан, где расположена Белградская крепость, которая последовательно принадлежала Римской, Византийской и Османской империям.
Сейшелы – это архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников, в которых водятся редкие виды животных, в том числе гигантские черепахи. Столицей государства является город Виктория. Он расположен на самом крупном из островов – Маэ.
Сингапур – это процветающее государство в юго-восточной Азии. Здесь причудливым образом переплетаются сверкающие небоскребы и красочные этнические кварталы с мусульманскими мечетями, буддийскими храмами и христианскими церквями. Один из крупных туристических и финансовых центров Азии, еще Сингапур считается крупнейшим портом юго-восточной части континента.
США – государство, состоящее из 50 штатов, занимает значительную часть Северной Америки. Штат Аляска расположен на северо-западе континента, а Гавайи – в Тихом океане. К крупным городам относятся Нью-Йорк и столица Вашингтон. К западу от них находится ещё один важный город – Чикаго, известный своей впечатляющей архитектурой. А на западном побережье расположен Лос-Анджелес со знаменитыми голливудскими киностудиями.
Нью-Йорк включает пять боро (районов), расположенных в месте впадения реки Гудзон в Атлантический океан. В центре города расположен густонаселенный Манхэттен. Главные достопримечательности Нью-Йорка – многочисленные небоскребы, в том числе Эмпайр-стейт-билдинг, и огромный Центральный парк. На залитой неоновыми огнями площади Таймс-сквер расположен театр "Бродвей".
Майами — мегаполис на юго-востоке США, расположен в самом населенном округе штата Флорида. Многочисленные пляжи, клубы, рестораны и модные магазины влекут сюда тусовщиков со всего мира. Но Майами — не только идеальный город для развлечений, но и важнейший финансово-экономический центр страны. Еще одна интересная особенность города — состав населения: около 70 % местных жителей — латиноамериканцы.
Лос-Анджелес – огромный город на юге Калифорнии, столица американской киноиндустрии и телевидения. Район Голливуд, название которого выложено на холме огромными буквами, приобрел всемирную известность благодаря киностудиям "Парамаунт Пикчерз", "Юниверсал" и "Уорнэр Бразэрс". На Голливудском бульваре расположен Китайский театр TCL, перед которым кинозвезды оставляют отпечатки ладоней и ступней.
Таиланд – государство в ЮВА с многочисленными тропическими пляжами, роскошными королевскими дворцами, древними руинами и богато украшенными буддийскими храмами. В Бангкоке, столице страны, по соседству с ультрасовременными небоскребами вдоль каналов расположились тихие жилые районы и культовые храмы: ват Арун, ват Пхо и храм Изумрудного Будды. У экспатов и туристов популярностью пользуются Паттайя, Пхукет и о. Самуи
Огромный, вечно переполненный, красочный Бангкок — столица Таиланда, один из главных деловых, культурных и туристических центров королевства. Расположен он на побережье реки Чаупхрая, неподалеку от Сиамского залива. Небольшой портовый городок, именовавшийся когда-то Банг Кок — «место, где растут оливки», — со временем невероятно разросся, но все равно с трудом вмещает 8 млн жителей и многочисленных туристов.
Пхукет по праву носит звание «пляжной столицы Таиланда». Это райские уголки с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, теплым морем, ласковым солнцем и видом на горы. Инфраструктура Пхукета хорошо развита — есть многочисленные отели на любой вкус и кошелек, рестораны, бары, огромные торговые центры, сувенирные магазины, продуктовые и вещевые рынки, банки, ночные клубы, дискотеки и развлекательные заведения.
Паттайя — это самый динамичный, бурлящий и полнокровный курорт Таиланда. Паттайя может влюбить в себя на всю жизнь, ее можно не понять и с одержимостью рассказывать раз за разом о минусах поездки, а можно отнестись к ней правильно и взамен получить именно то, что хочется: тихий отдых в уединенном отеле, шальную ночную жизнь Walking Street, удивительные тайские храмы, увлекательные экскурсии, вкусную и необычную еду.
Самуи – один из самых престижных курортных островов Тайланда. Остров расположен в Сиамском заливе. Вся береговая часть - сплошная череда пляжей, тихих бухт и заливов. В многочисленных отелях острова множество баров, колоритных ресторанов с блюдами национальной кухни, дискотек, сувенирных лавок и магазинов. Для отдыха гостей построены роскошные отели и уединенные пляжные бунгало.
Панган – остров, знаменит крупнейшей вечеринки в Юго-Восточной Азии Fool Moon Party. Многие путешественники, тем не менее, сходятся во мнении, что Панган – один из лучших островов Таиланда, для спокойного и ленивого отдыха. Это один из тех немногих островов до которых, к счастью, еще пока не добрался массовый туризм. На Пангане много живописных бухт и пляжей, нетронутая природа и расслабленная дружелюбная атмосфера.
Благодаря средиземноморскому климату и богатому культурному наследию Османской империи Турция придется по душе как любителям культуры, так и тем, кто предпочитает пляжный отдых. Но Турция — это не только отличные пляжи четырех морей, но и великолепный Стамбул с Голубой мечетью и дворцом Топкапы, термальные источники Яловы и белоснежный Памуккале, монастыри Каппадокии, горные лыжи и классный шоппинг.
Анталья – курортный город, который славится своей Старой гаванью, где швартуются яхты, и пляжами, окруженными огромными отелями. Он расположен на Турецкой Ривьере – участке средиземноморского побережья Турции, который привлекает туристов благодаря прозрачным голубым водам. Обязательно посетите центр старого города и осмотрите Ворота Адриана.
Аланья, над которой возвышается средневековый замок, умудряется одновременно хранить верность традициям и привлекать толпы туристов. Пляжи города усыпаны коктейльными барами, ресторанами и отелями, а во внутренних районах, на базарах и площадках с живой музыкой можно насладиться местной самобытной культурой.
Бодрум – город на одноименном полуострове на юго-западе Турции, омываемом водами Эгейского моря. Он расположен на берегу залива, разделенного мысом на две бухты. На них открывается потрясающий вид из замка Святого Петра (замок Бодрум) – средневековой крепости, при строительстве которой использовались обломки возведенного в IV веке до н. э. Галикарнасского мавзолея, одного из семи античных чудес света.
Кемер находится на западе от Антальи, в 40-70 км от аэропорта, и славится горным климатом и густой зеленой растительностью. Склоны Западного Тавра защищают курорт от ветров, а хвойные леса придают воздуху необыкновенную свежесть и целебные свойства. Естественные пляжи преимущественно галечные, но во многих отелях есть насыпной песок. Море здесь кристально чистое — дно видно даже на глубине 7-10 метров.
Кушадасы — популярный курорт на Эгейском море с протяженными пляжами и живописной бухтой, где бросают якоря гюлеты, яхты и роскошные круизные корабли. Редкий средиземноморский круиз обходится без захода в здешнюю гавань, ведь Кушадасы удобная отправная точка для осмотра великих городов античности: Эфеса, Приены и Милета. Его Старый город привлекает путаными улочками, колоритным базаром и хорошими рыбными ресторанами
Мармарис – курортный город Турецкой Ривьеры (известной также как Бирюзовый берег) с оживленным галечным пляжем и бульваром вдоль побережья. Город славится активной ночной жизнью на улице Баров, где под открытым небом расположено множество клубов и концертных площадок. Мармарис устроился в долине между горами, поросшими сосновым лесом, и прозрачными водами – прекрасным местом для парусного спорта и дайвинга.
Мерсин можно смело назвать пока еще не разведанным многими самородком, которому нужно совсем небольшое время, чтобы превратиться в золото и встать вровень с такими популярными и уже известными регионами, как Анталия или Алания. Ранее крупнейший промышленно-торговый город, с пропускной способностью портов 3800 судов в год превращается в туристический курорт с низкими ценами на жилье.
Измир — третий по численности населения город в Турции и второй по величине порт страны после Стамбула. Огромной подковой он охватывает обширную бухту на восточном побережье Эгейского моря. Заново отстроенный после гигантского пожара 1922 г., живой и космополитичный, он напоминает, скорее, средиземноморский европейский курорт, чем восточный мегаполис.
Сиде — популярный морской курорт турецкого средиземноморья. Основным направлением считается пляжный отдых. Однако большое количество руин античных сооружений притягивают в Сиде и поклонников экскурсионного туризма. Город основали древние греки, на небольшом мысе сохранилось множество свидетельств их пребывания здесь — амфитеатр, баня, храмы, рыночная площадь, фрагменты стен и многое другое.
Стамбул (бывший Константинополь) – крупнейший город Турции с населением в 15 миллионов человек, главный порт и торгово-экономический центр Турции на берегах пролива Босфор, который разделяет его на европейскую и азиатскую части. Туристов притягивает большое количество интересных достопримечательностей, архитектура в исторических частях города. А вот цены в Стамбуле не самые низкие, особенно в европейской части.
Фетхие – один из самых спокойных курортов Турции. Находится у подножия живописных гор, поросших сосновыми и кедровыми лесами, в 40 км от аэропорта Даламана. Туристов здесь ждет полезный для здоровья климат, чистейшие пляжи, прозрачная вода безмятежного Эгейского моря, развитая инфраструктура, отели европейского уровня и памятники античности.
Узбекистан – страна в Центральной Азии, которая некогда входила в состав СССР. Она славится своими мечетями, мавзолеями и сооружениями, возведенными на Великом шелковом пути – древней торговой дороге между Китаем и Средиземноморьем. Город Самарканд, который являлся важным пунктом на этом пути, получил всемирную известность благодаря площади Регистан, которую окружают три украшенные мозаиками медресе.
Уругвай - одна из самых маленьких стран Южной Америки, расположенная в ее юго-восточной части на побережье Атлантического океана, граничащая с Бразилией и Аргентиной. В Уругвай едут за шикарными пляжами, радушной и спокойной атмосферой, вкусными стейками и праздниками, которые здесь проходят практически круглый год.
Хорватия – восточноевропейская страна, Адриатическое побережье которой имеет протяженность почти 1800 километров. В состав государства входит более тысячи близлежащих островов. С северо-запада на юго-восток страны простирается Динарское нагорье. В столице Хорватии, городе Загреб, пользуются популярностью средневековый район Горний Град (Верхний город) и разнообразные музеи.
Филиппины могут похвастать рекордным количеством дайв-сайтов: их здесь почти 7000! Еще здесь отличный серфинг, великолепный пляжный отдых — спокойный или бурный и экзотическая природа. Манила, столица страны, известна своей набережной и многовековым китайским кварталом Бинондо.
Финляндия – страна в Северной Европе, граничащая со Швецией, Норвегией и Россией. «Страна тысячи озер» Финляндия манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями и жаркой сауной, богатой «горнолыжкой» и вкусной рыбной кухней. Новый год с Санта-Клаусом, отличная рыбалка и круизы по Балтике.
Элегантная красавица-Франция — это отдых с шармом: насыщенная «экскурсионка», отдых на утонченном Лазурном Берегу, знаменитые музеи, гастрономические провинции и замки Луары. Франция известна своими винами, изысканной кухней и горнолыжными курортами.
Ницца - город на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Это самый известный курорт французского Средиземноморья и крупный порт. Ницца - живописный город, наполненный солнцем и потрясающими морскими пейзажами, который является идеальным местом для изучения Лазурного берега.
Париж — столица Франции и крупнейший город страны. Он расположен на реке Сена в северной части Франции. Конечно, всякий слышал об утреннем кофе с круассанами, вечерних бистро с шумными столиками, запахе жареных каштанов на парижских бульварах... но для кого-то Париж — это гулкий полумрак Нотр-Дама, тихий шепот туристов в залах Лувра и почти безлюдный, застроенный старинными особняками остров Сен-Луи.
Уютная Черногория — это недорогой и качественный пляжный отдых на Адриатике, православные монастыри и средневековые достопримечательности, озера и национальные парки, очаровательная столица Подгорица и курортная Будва.
Это один из крупнейших городов Центральной Европы и многовековая столица Богемии. Это мосты, соборы, позолоченные башни и церковные купола, отражающиеся в водах Влтавы уже более 10 столетий. Это почти не пострадавший во время Второй мировой средневековый центр с мощеными улицами и двориками, бесчисленными шпилями и лавочками. И наравне с этим Прага — современный и оживленный город.