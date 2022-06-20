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Австралия

Вопросы по Австралия (общий раздел)
Австралия (общий раздел)

Австралия — страна с богатой и неповторимой природой. Однако Австралия привлекает к себе туристов не реками и озерами, а своими морскими пляжами с белым нежным песком, уютно расположившимися на северо-востоке и востоке материка. Привлекает также и Большой Барьерный Риф — самый большой коралловый риф в мире

Вопросы
929
Сообщения
4.2K
a
Привет всем кенгурятникам. Изучаю вариант миграции в австралию. Я айтишник, млщик с опытом и магистром,. Я так понимаю, миграция20.06.2022 в 14:00

Австрия

Вопросы по Австрия (общий раздел)
Австрия (общий раздел)

Посещение Австрии обычно включает в себя поездку в Вену, посещение пабов и наслаждение музыкой Венского вальса. Пользуются популярностью родина Моцарта — Зальцбург, а также Инсбрук, столица Тироля, окруженного Альпами. В западной части страны область Форальберг граничит с живописным Боденским озером. Наибольшее внимание туристов привлекает австрийский лыжный спорт и пеший туризм

Вопросы
2.6K
Сообщения
11.6K
И
Спасибо за информацию. А подскажите сайты по съёму жилья? И сколько в среднем в месяц на проживание?18.06.2022 в 21:17

Албания

Вопросы по Албания (общий раздел)
Албания (общий раздел)

Недорогая, многоликая, малоизученная Албания — находка для экономных туристов. Восхитительная природа, обустроенные пляжи на Адриатическом и Ионическом морях, продолжительный купальный сезон (с конца мая до октября) превращают ее в достойную замену популярным курортам

Вопросы
1.3K
Сообщения
6.1K
LФото пользователя
Может кто подскажет нормального стоматолога к кому можно на счёт коронки сходить во Влере. Развалилась сегодня что делать не знаю20.06.2022 в 17:50

Аргентина

Вопросы по Аргентина (общий раздел)
Аргентина (общий раздел)

Аргентина – это крупная страна в Южной Америке, знаменитая своей музыкой и танцем танго. Территория Аргентины охватывает горы Анды, серебряные копи и ледники Южного полушария, Буэнос-Айрес и мыс Горн, океаны, горы и архипелаг Огненная Земля

Вопросы
1.3K
Сообщения
5.8K
AФото пользователя
Скажите пожалуйста у кого есть недавний опыт получения гражданства родителями после родов в Аргентине. Важно чтоб вы НЕ жили20.06.2022 в 13:58

Армения

Вопросы по Армения (общий раздел)
Армения (общий раздел)

В двух словах Армению описать сложно. Но что ощущается сразу - радушие и спокойствие. Согласно международному рейтинг, Армения находится на 25 строчке самых безопасных стран мира. И действительно - тут можно с удовольствием гулять по ночам, любуясь древней архитектурой и не беспокоиться за свою жизнь. В основном туристы начинают знакомство со страной с центра Еревана

Вопросы
2.2K
Сообщения
9.9K
Т
Кто нибудь этим летом ездил Ереван - Тбилиси? Если да, то скажите, пожалуйста, как именно добирались20.06.2022 в 17:36

Болгария

Вопросы по Болгария (общий раздел)
Болгария (общий раздел)

Болгария – балканское государство с разнообразным рельефом. На его территории находится побережье Черного моря, равнины, горы и реки, одна из которых – Дунай. В Болгарии ощущается влияние греческой, славянской, османской и персидской культур. Страна обладает богатейшим наследием. Вблизи Пловдива и Помория есть лавандовые поля

Вопросы
1.4K
Сообщения
6.4K
в
Уже появилась некоторая ясность. Просветите дальше - что такое препис на договоре аренды? К сожаление, booking и airbnb прекратилитработают20.06.2022 в 17:44

Бразилия

Вопросы по Бразилия (общий раздел)
Бразилия (общий раздел)

Бразилия – страна в Южной Америке, которая простирается от бассейна реки Амазонка на севере до виноградников и огромных водопадов Игуасу на юге. Город Рио-де-Жанейро, символом которого является статуя Христа Искупителя высотой 38 метров на вершине горы Корковаду, славится своими оживленными пляжами Копакабана и Ипанема, а также масштабным карнавалом

Вопросы
2.6K
Сообщения
11.7K
AФото пользователя
Билет из Бразилии в соседнюю страну примут без проблем как обратный? в Аргентину например? были ли случаи что не пустили20.06.2022 в 20:44
Вопросы по Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро – огромный бразильский город, лежащий на берегу залива Гуанабара. Он получил всемирную известность благодаря своим пляжам Копакабана и Ипанема, статуе Христа Искупителя высотой 38 метров, венчающей гору Корковаду, гранитному пику Сахарная голова, на вершину которого ведет канатная дорога, а также обширным фавелам – трущобам на склонах окрестных гор. Здесь проводится крупнейший в мире карнавал

Вопросы
217
Сообщения
977
АФото пользователя
Ребят, подскажите, как оформить такую карту, или это такой счёт, Пикапей. И если кто знает, как оформить Бразильский19.06.2022 в 14:13

Венесуэла

Вопросы по Венесуэла (общий раздел)
Венесуэла (общий раздел)

Венесуэла – это страна в Южной Америке, известная невероятной красотой своей природы. Вдоль берега Карибского моря разбросано множество курортных островов, в том числе остров Маргарита и архипелаг Лос-Рокес. В северо-западной части страны возвышаются знаменитые Анды, где расположен колониальный город Мерида. Отсюда начинаются экскурсии по национальному парку Сьерра-Невада. Столица, город Каракас, находится на севере

Вопросы
493
Сообщения
2.2K
ДФото пользователя
Кто в Каракасе может обналичить юсдт? Отпишитесь пожалуйста12.06.2022 в 22:12

Вьетнам

Вопросы по Вьетнам (общий раздел)
Вьетнам (общий раздел)

Вьетнам известен своими пляжами, реками, буддистскими пагодами и оживленными городами. Прекрасен средний Вьетнам, с его роскошной природой, изумрудными рисовыми террасами и кофейными плантациями. Север Вьетнама славится своими традициями и культурой, там находится столица Ханой и невероятной красоты бухта Халонг

Вопросы
2K
Сообщения
9.2K
AФото пользователя
Лучше об учебной визе расскажите пожалуйста, у кого она есть?? Даёт ли право на частичную работу и достаточно ли например20.06.2022 в 21:27
Вопросы по Нячанг
Нячанг

Нячанг – прибрежный курортный город на юге Вьетнама, примечательный своими пляжами, местами для дайвинга и островами. Главный пляж расположен вдоль улицы Чан Фу. Здесь же находится набережная с гостиницами и ресторанами морепродуктов. На близлежащий остров Че ведет канатная дорога, а до природных заповедников на островах Мун и Там с коралловыми рифами можно добраться на лодке

Вопросы
1.6K
Сообщения
7K
MФото пользователя
Пожалуйста ответьте, кто знает!, Заытра пойдём продлиться в Нячанге и не можем все таки понять, нужны ли какие-то ксерокопии паспортов20.06.2022 в 17:54
Вопросы по Муйне
Муйне

Муйне – это курортный город на юго-востоке Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря. Благодаря ветреной погоде в сухой сезон его песчаный пляж с пальмами особенно популярен среди любителей виндсерфинга, кайтсерфинга, парусного спорта и других водных развлечений

Вопросы
65
Сообщения
293
D
Всем привет, Кошка притащила полуживую птицу, я по наитию ее отобрала пока она не навредила ей безвозвратно и сижу20.06.2022 в 07:49

Германия

Вопросы по Германия (общий раздел)
Германия (общий раздел)

Великолепные Альпы, современный Берлин, слегка ленивый Мюнхен, сказочный Бремен, знаменитые автобаны, реки пива – и это только самые известные достопримечательности Германии. Все регионы особенные, путешествуя по ним, можно составить полное впечатление о Германии

Вопросы
2.7K
Сообщения
12K
ЛФото пользователя
Пожалуйста, можно ли оплатить аренду квартиры или отель с карты, которая выпущена на имя другого человека, проживающего на территории20.06.2022 в 22:47
Вопросы по Берлин
Берлин

Берлин - столица Германии, а также крупнейший город ФРГ с населением более 3 млн. человек. Расположен в восточной части страны в 70 км от границы с Польшей. Берлин - это крупный мегаполис, город разнообразной архитектуры, музеев и дворцов, интересных достопримечательностей и оживленной ночной жизни

Вопросы
191
Сообщения
860
ИФото пользователя
Ищу для русскоговорящего мужчины и двоих детей, 6 и 12 лет, мебелированную квартиру с первых чисел июля по 10.08. Приезжают20.06.2022 в 12:44

Греция

Вопросы по Греция (общий раздел)
Греция (общий раздел)

Греция – страна расположенная на Балканском полуострове и тысячах островов в Эгейском и Ионическом морях. Она является наследницей могущественной Древней Греции, которая считается колыбелью западной цивилизации. Столица Греции Афины славится своей крепостью Акрополь и храмом Парфенон. У туристов пользуются популярностью пляжи острова Санторини с черным песком, курорты острова Миконос и другие места летнего отдыха

Вопросы
592
Сообщения
2.7K
Е
Подскажите - английского pre-intermediate для общения с местными жителями хватит? И вопрос - где лучше смотреть автобусные маршруты21.06.2022 в 14:37

Доминикана

Вопросы по Доминикана (общий раздел)
Доминикана (общий раздел)

Доминикана – страна райского климата, климат острова настолько мягок и приятен, что Колумб, высадившись после длительного плавания через Атлантику, решил, что попал в утерянный рай. Отдых в Доминикане оценят любители пляжей, нетронутой природы и уникальной красоты подводного мира. Рифы Карибского моря полны удивительных рыб и животных, а пляжи манят чистотой и уединенностью

Вопросы
1.9K
Сообщения
8.4K
СФото пользователя
Есть ли чат по бизнесу и работе в Доминикане? Интересует, какие ниши заходят со стартом до 20 тысяч долларов21.06.2022 в 00:50

Египет

Вопросы по Египет (общий раздел)
Египет (общий раздел)

Достоинства Египта известны каждому: качественный пляжный отдых круглый год на Средиземном и Красном морях, разбавленный отличным дайвингом, плюс разнообразная «экскурсионка»: пирамиды, Сфинкс и Луксор. Все о Египте от Хургады до Шарма

Вопросы
3.2K
Сообщения
14.4K
ЛФото пользователя
Подскажите пожалуйста, через что оплачиваете приложения на айфоне, находясь в Египте с египетской симкой?, Если вы с России и российской21.06.2022 в 22:22
Вопросы по Хургада
Хургада

Хургада – это курортный город в Египте, расположенный на Красном море. Вдоль побережья город растягивается почти на 40 километров, и вся прибрежная территория усеяна разнообразными отелями. Курорт известен благодаря большому количеству мест для занятий дайвингом. Также в Хургаде много ресторанов, баров и ночных клубов

Вопросы
156
Сообщения
702
Э
Летим 5 июля с семьей. Какие карты действуют, подскажите пожалуйста?22.06.2022 в 22:12

Занзибар

Вопросы по Занзибар (общий раздел)
Занзибар (общий раздел)

Архипелаг Занзибар, расположенный в Индийском океане на расстоянии 24,14 км. от побережья Танзании, – захватывающее место, куда можно убежать от мира. Вы будете наслаждаться чистой бирюзовой водой, отмелями, которые отлично можно перейти вброд и множеством мелких, почти безлюдных островов, в сущности, не посещаемых туристами

Вопросы
956
Сообщения
4.3K
AФото пользователя
Всем добрый день Ещё раз уточню перед вылетом - если у нас спутник двухкомпонентный, то никакиз пцр перед вылетом20.06.2022 в 13:48

Израиль

Вопросы по Израиль (общий раздел)
Израиль (общий раздел)

Эта древняя страна для каждого туриста приготовила что-то особенное! В Израиле вы можете своим глазами увидеть легендарные священные места и прикоснуться к великой истории христианства, другие - чтобы с пользой для здоровья провести время на берегах Мертвого моря. Третьи ценят великолепный подводный мир Красного моря, ну и молодежь здесь тоже не заскучает, в многочисленных ночных клубах Израиля - всегда весело

Вопросы
14.6K
Сообщения
65.6K
KФото пользователя
Никто не знает, как относятся к ламинированным свидетельствам о рождении? Нормально это или считают повреждением?22.06.2022 в 18:17
Вопросы по Тель-Авив
Тель-Авив

Тель-Авив - молодой и современный город со смешанным населением. Клубы, бары, процветающее сообщество людей искусства, веселая жизнь и пляжи привлекают художников, музыкантов и молодых специалистов в светский Тель-Авив. Архитектура в стиле баухаус дала городу статус объекта ЮНЕСКО и прозвище "Белый город"

Вопросы
632
Сообщения
2.8K
📞Фото пользователя
Кто-то знает со Сбербанка в Израиль через какое приложение кроме золотой короны, не работает, можно перевести в эти дни? Contact22.06.2022 в 12:36
Вопросы по Хайфа
Хайфа

Хайфа — третий по величине город Израиля и второй по величине морской порт, лежит на склонах горы Кармель. Самый европейский город Израиля. Среди достопримечательностей города стоит отметить безукоризненно ухоженные Бахайские сады с храмом Баба в центре композиции. У самой нижней террасы садов находится квартал Мошава-Германит с магазинами, художественными галереями и ресторанами в зданиях XIX века

Вопросы
1.2K
Сообщения
5.6K
BФото пользователя
Где есть нормальный ресурс по поиску работы? Что то в Фейсбук, как то уныло22.06.2022 в 20:23

Индонезия

Вопросы по Остров Бали
Остров Бали

Бали — остров государства Индонезия, один из самых удивительных уголков на планете, где встречаются Индийский и Тихий океаны, огромные рисовые плантации соседствуют с действующими вулканами, а различных религиозных сооружений столько, что Бали прозвали островом храмов

Вопросы
9K
Сообщения
40.5K
K
Кто хочет присоединиться в группу по большому теннису? Набираем команды новичков21.06.2022 в 10:24

Индия

Вопросы по Индия (общий раздел)
Индия (общий раздел)

Индия – огромная страна в Южной Азии с разнообразным рельефом: на ее территории расположены как горные вершины Гималаев, так и побережье Индийского океана. История страны насчитывает пять тысячелетий. На севере Индии сохранились архитектурные памятники эпохи Великих Моголов, в том числе Красный форт и мечеть Джами-Масджид (Соборная мечеть) в Дели и мавзолей Тадж-Махал в Агре

Вопросы
144
Сообщения
648
CФото пользователя
Этом плейсе я бывал. Там в основном западные бренды, найки, самсунги всякие..А где можно например, чай индийский купить24.06.2022 в 10:30
Вопросы по Гоа
Гоа

Гоа — главный курорт страны, как это часто бывает, совершенно непохожий на остальную Индию. Побережье протянулось здесь на 110 км, образовав 40 прекрасных пляжей. Штат делится на Северную и Южную части, границей между которыми служит форт Агуада.

Вопросы
749
Сообщения
3.4K
МФото пользователя
Скажите в двух словах, в чем ходить в Дели и в других городах? Не сильно короткие шорты, юбки, платья, джинсы22.06.2022 в 16:15

Испания

Вопросы по Испания (общий раздел)
Испания (общий раздел)

Испания – одна из самых колоритных и интересных стран Европы, имеющая богатейшую историю и привлекающая каждый год десятки миллионов туристов. Солнечная и жизнерадостная Испания ждет туристов на пляжи Средиземного моря, горнолыжные курорты и зимний отдых на Тенерифе. Развлечения и достопримечательности от Мадрида до Канар, от Дали до Гауди, от Реала до Барсы

Вопросы
810
Сообщения
3.6K
TФото пользователя
Пожалуйста, если едешь из Минска на автобусе в Вильнюс - форму заполнять для въезда нужно? Потом из Вильнюса в Вену24.06.2022 в 12:03

Италия

Вопросы по Италия (общий раздел)
Италия (общий раздел)

Италия несравненно прекрасна — от серебристых альпийских вершин до блестящего на солнце Средиземного моря. Здесь можно любоваться Колизеем, предварительно подкрепившись восхитительной пастой, или насладиться бокалом местного санджовезе, а затем отправиться на неторопливую прогулку по каналу. Посетите виноградники и оливковые рощи в Тоскане или потрясающие модные бутики в Милане

Вопросы
1.2K
Сообщения
5.5K
E
Собираюсь менять фамилию на фамилию мужа в Италия, кто знает куда обращаться, с чего начинать?22.06.2022 в 18:14
Вопросы по Рим
Рим

Рим – столица Италии, огромный многонациональный город, история которого насчитывает почти три тысячи лет. Его архитектура и произведения искусства оказали огромное влияние на мировую культуру. Развалины античного Форума и Колизея демонстрируют былое величие Римской империи. Здесь расположен Ватикан, резиденция руководства Римско-католической церкви

Вопросы
93
Сообщения
419
O
Может кто-то летит в Рим с России в ближайшие пару недель? Лекарство нужно23.06.2022 в 08:51

Ирландия

Вопросы по Ирландия (общий раздел)
Ирландия (общий раздел)

Изумрудный остров, сотканный из дикой зелени и гэльских легенд, — одно из самых дорогих украшений Европы. Бурные атлантические пляжи и окутанные тайнами места соседствуют с космополитическими городами Белфастом и Дублином, которые знамениты историей литературы и теплым ирландским гостеприимством.

Вопросы
828
Сообщения
3.7K
P
Как выгоднее и проще взять такси из аэропорта в Дублине без предварительной брони? Просто убер вызвать можно или лучше сесть24.06.2022 в 16:33

Катар

Вопросы по Доха
Доха

Доха – столица и крупнейший город государства Катар, где проживает практически половина всего населения страны (более миллиона человек). В центре этого современного города в бухте Доха расположены многочисленные парки, а вдоль побережья протянулась живописная набережная Корниш. На искусственном острове возвышается здание Музея исламского искусства, спроектированное архитектором Бэй Юймином.

Вопросы
63
Сообщения
284
KФото пользователя
Подскажите как продлить тур визу для Казахстанцев,куда обращаться?23.06.2022 в 22:39

Казахстан

Вопросы по Казахстан (общий раздел)
Казахстан (общий раздел)

Казахстан полон удивительных природных пейзажей, радушия местных жителей и многообразия вкусов национальной кухни. Эта страна, расположенная на стыке Европы и Азии, впитала веяния самых разных культурных и религиозных течений.

Вопросы
2.1K
Сообщения
9.4K
S
Мне из чата предложили удалено сделать карту. Кто пользовался подобной услугой? На сколько можно доверять?24.06.2022 в 19:10

Канада

Вопросы по Канада (общий раздел)
Канада (общий раздел)

Канада — это горнолыжные курорты, туры на обучение английскому и французскому и примечательные национальные парки. Столица с достоинством — Оттава, колоритный Квебек и обрамленный горами Ванкувер, клены и хоккей.

Вопросы
2.6K
Сообщения
11.5K
A
Кто-нибудь может подсказать как загрузить новую справку о несудимости в профиль Express Entry? Там в форме спрашивают Document Name, Document24.06.2022 в 19:33
Вопросы по Ванкувер
Ванкувер

На берегу великолепной бухты, в окружении высоких зеленых гор, расположился Ванкувер. Город, который трижды был признан самым лучшим на планете, – наиболее быстрорастущий в Канаде. Здесь удивительным образом соединились современные удобства и близость к природе, и переплелись культуры многих народов. Только в Ванкувере можно в один день поплавать под парусом и спуститься на лыжах с гор.

Вопросы
303
Сообщения
1.4K
mФото пользователя
Как в Ванкувере с електро самокатами? Нужны ли какие либо права?24.06.2022 в 03:54

Камбоджа

Вопросы по Камбоджа (общий раздел)
Камбоджа (общий раздел)

Затерянная в джунглях Камбоджа ярка и удивительна: сотни дворцов и храмов древнего Ангкора, самобытная столица королевства Пномпень, горные цепи, национальные парки и чистейшие озера, а еще — морской курорт.

Вопросы
107
Сообщения
482
СФото пользователя
Ребята блин извините меня тупого за столько вопросов, но на 12go и travel mart какие то заоблачные цены, опять24.06.2022 в 17:14

Куба

Вопросы по Куба (общий раздел)
Куба (общий раздел)

Куба – социалистическое островное государство в северной части Карибского моря. Оно известно пляжами с белоснежным песком и плантациями табака, который используется при производстве легендарных кубинских сигар. Столица страны Гавана славится своими домами пастельных цветов, автомобилями 1950-х годов и историческим центром, в котором сохранилась колониальная архитектура XVI века.

Вопросы
19
Сообщения
86
Л
Подскажите пожалуйста. Я живу в России у меня есть авто на Кубе Киа Соренто 2011 г. За сколько ее примерно05.06.2022 в 19:02
Вопросы по Варадеро
Варадеро

Варадеро – популярный кубинский курорт на узком полуострове Икакос. Вдоль 20-километрового атлантического побережья расположены отели, работающие по системе "всё включено", спа-комплексы и поле для гольфа. Неподалеку от восточной оконечности полуострова находится заповедник Вараикакос, в котором есть древняя погребальная пещера. Парк Хосоне представляет собой большой ботанический сад с прудом.

Вопросы
44
Сообщения
198
П
Помогу каждому с 1-5 тыс начального баланса заработать ещё сегодня 1 млн чистого заработка на Беспроигрышных Ставках в спорте Ставлю24.06.2022 в 15:02

Китай

Вопросы по Китай (общий раздел)
Китай (общий раздел)

В Китае во всем чувствуется размах: Великая Китайская стена и терракотовая армия с 8000 воинов, чайная церемония на полчаса, сотни блюд китайской кухни и целых четыре особых района: Гонконг, Тибет, Макао и Тайвань.

Вопросы
194
Сообщения
873
х
Какие есть популярные доставки в Китае? желательно курьерские, от дома до дома, подскажите названия пожалуйста, и скиньте сайты их если24.06.2022 в 14:07
Вопросы по Шанхай
Шанхай

Шанхай – это крупнейший город и финансовый центр Китая, где плотность населения одна из самых высоких в мире. Шанхай важнейший промышленный центр КНР. Сегодня его называют самым европеизированным городом Китая. А еще восточным Парижем — из-за того, что западных бутиков здесь едва ли не больше, чем в столице Франции.

Вопросы
39
Сообщения
176
L
Кого нибудь есть российская карта unionpay, не подскажите по какому курсу происходит списание при покупке25.06.2022 в 12:27

Кипр

Вопросы по Кипр (общий раздел)
Кипр (общий раздел)

Кипр — один из самых больших островов Средиземного моря. Он так же прекрасен, как и богиня красоты и любви Афродита, вышедшая из морской пены у берегов Кипра. Горы, сосновые леса, цитрусовые рощи, золотистые пляжи и мягкий климат создают неповторимый образ. Остров разделен на две части — греческую и турецкую. Отели Кипра в основном представлены на юге — в греческой части.

Вопросы
2.1K
Сообщения
9.3K
М
Подскажите пожалуйста, где могу посмотреть съем квартиры в Лимассол на долгий срок. До 500 евро. Если есть те, кто сдает25.06.2022 в 12:50

Киргизия

Вопросы по Киргизия (общий раздел)
Киргизия (общий раздел)

Киргизия — государство в самом сердце Центральной Азии, одна из бывших республик СССР. Территория страны расположилась вдоль Великого шелкового пути — древней торговой дороги между Китаем и Средиземноморьем. Здесь находятся самые высокие после Гималаев и Памира горные вершины: Пик Победы и Пик Ленина. Сюда едут прежде всего поклонники отдыха в горах: горнолыжного спорта, трекинга, альпинизма, рафтинга.

Вопросы
735
Сообщения
3.3K
А
Кто в курсе, как получить гражданство КР без лтказа от гражданства РФ? Ранее был гражданином КР, но для трудоустройства25.06.2022 в 13:20

Колумбия

Вопросы по Колумбия (общий раздел)
Колумбия (общий раздел)

Колумбия – страна на северо-западе Южной Америки, облик которой формируют тропические леса, горный массив Анды и многочисленные плантации кофе. В Боготе, высокогорной столице страны, стоит посетить район Зона-Роса, известный множеством ресторанов и магазинов. Картахена на побережье Карибского моря славится замком XVI в., Старым городом колониального периода, окруженным крепостной стеной, и коралловыми рифами.

Вопросы
183
Сообщения
824
J
Кто был в Мексике? Где опаснее в Мехико-сити или в Боготе? Понятно, что это субъективно, но может кто-нибудь поделиться ощущениями25.06.2022 в 08:47

Корея

Вопросы по Южная Корея
Южная Корея

Страна известна своими холмистыми сельскими пейзажами, вишневыми деревьями, старинными буддийскими храмами, прибрежными рыбацкими деревнями, субтропическими островами и многолюдными городами – центрами высоких технологий, среди которых ее столица Сеул.

Вопросы
328
Сообщения
1.5K
А
Товарищи нелегалы, ходят слухи тревожные, правда ли сейчас облавы серьёзные начались? Что даже просто полиция может на улице подойти документы24.06.2022 в 03:09

Латвия

Вопросы по Латвия (общий раздел)
Латвия (общий раздел)

Латвия — сердце Прибалтики: здесь сконцентрировано все лучшее, чем по праву гордится этот удивительный край. Небольшая страна, взятая в плотное полукольцо Эстонией, Литвой, Белоруссией и Россией. Утонченная элегантность городской архитектуры соседствует здесь со скромным очарованием аутентичных деревушек.

Вопросы
1.5K
Сообщения
6.7K
Н
Ещё раз спрошу где можно найти квартиру в Риге или пригороде.,может сайт подскажите или может кто знакомыми обзавёлся у кого21.06.2022 в 10:24

Литва

Вопросы по Литва (общий раздел)
Литва (общий раздел)

Литва – самая южная из стран Балтии, граничащая с Польшей, Латвией и Беларусью. Вильнюс, столица государства, находится недалеко от Беларуси и известен своим Старым городом со зданиями в готическом стиле, стилях ренессанс и барокко и собором XVIII века, построенном на месте языческого святилища. Расположенная на холме башня Гедимина, откуда открывается потрясающий вид, – символ города и страны.

Вопросы
203
Сообщения
914
Т
Добирался маршрутом Минск-Вильнюс, с животными? Автобусом, все возможные варианты. Заранее благодарю!24.06.2022 в 01:17

Маврикий

Вопросы по Маврикий (общий раздел)
Маврикий (общий раздел)

Маврикий – небольшое государство на островах в Индийском океане, знаменитое своими пляжами, лагунами и рифами. В глубине страны в гористой местности раскинулся национальный парк Блэк-Ривер-Горжес. В тропических лесах парка есть водопады и обитают различные дикие животные, например летучие лисицы. Также здесь проложены пешеходные тропы. Столица Маврикия находится в городе Порт-Луи.

Вопросы
108
Сообщения
486
A
Есть кто подавался на премиум-визу удалённо, до приезда на остров,? Сколько примерно получилось по времени?24.06.2022 в 14:00

Малайзия

Вопросы по Малайзия (общий раздел)
Малайзия (общий раздел)

Малайзия – страна в Юго-Восточной Азии. Она славится своими пляжами, тропическими лесами и оригинальной культурой, на которую оказали влияние малайские, китайские, индийские и европейские традиции. Столица страны Куала-Лумпур известна во всем мире благодаря колониальным зданиям, оживленному торговому району Букит-Бинтанг и небоскребам, в том числе знаменитым башням-близнецам "Петронас" высотой 451 метров.

Вопросы
287
Сообщения
1.3K
KФото пользователя
Как продлить, если почти 30дней находишься25.06.2022 в 10:51

Мальдивы

Вопросы по Мальдивы (общий раздел)
Мальдивы (общий раздел)

Мальдивы – тропическое государство в Индийском океане, расположенное на 26 кольцевидных атоллах, которые состоят из более чем тысячи коралловых островов. Оно славится своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами. В столице страны Мале стоит посетить оживленный рыбный рынок, рестораны и магазины на главной дороге Меджеде-Магу, а также мечеть Хукуру-Миский, украшенную резьбой по белому кораллу

Вопросы
1.3K
Сообщения
5.9K
юФото пользователя
Ребята подскажите пожалуйста, пролистала чат не нашла.., где вы покупаете доллары или можно какими то картами расплачиваться с валютным счетом25.06.2022 в 16:17

Мальта

Вопросы по Мальта (общий раздел)
Мальта (общий раздел)

Мальтийский архипелаг состоит из трех островов: Мальта, Гоцо и Комино, где расположено бесчисленное количество мегалитов, средневековых донжонов и характерных городов и деревень. На извилистых улочках встречаются соборы эпохи Ренессанса и барочные дворцы. Мальта – самый крупный остров. Следующий по размеру – пейзанский остров Гоцо.

Вопросы
158
Сообщения
711
E
Подскажите пцр подойдёт в электронном виде для въезда на Мальту? Не успеваем распечатать. Лететь из Италии будем25.06.2022 в 16:23

Марокко

Вопросы по Марокко (общий раздел)
Марокко (общий раздел)

Марокко – это загадочная страна на пересечении Европы и Африки, впитавшая в себя лучшие черты разных культур. Здесь вас ждет чарующий восточный колорит, великолепные дворцы, пестрые городские улицы, шумные базары и бескрайние песчаные пляжи. Любители релакса смогут отдохнуть на побережье Атлантического океана или Средиземного моря и оценить хороший выбор отелей по доступным ценам.

Вопросы
59
Сообщения
266
NФото пользователя
Купил билеты Лиссабон - Касабланка - Марокко через Royal Air Maroc на 16 августа, но насколько сейчас узнал эти ребята23.06.2022 в 17:16

Монголия

Вопросы по Улан-Батор
Улан-Батор

Улан-Батор, расположенный в северной части страны, высоко над уровнем моря – самая холодная столица мира. Этот культурный и деловой центр Монголии, служащий связующим звеном между Транссибирской магистралью и китайскими железными дорогами, стал процветающим городским центром в одной из самых удаленных областей мира. Посетите монастырь Гандан, выстроенный в тибетском стиле.

Вопросы
269
Сообщения
1.2K
💵
В России разве надо декларировать 10к? То есть если я задекларирую в России то в Монголии не будет проблем?25.06.2022 в 16:50

Молдова

Вопросы по Молдова (общий раздел)
Молдова (общий раздел)

Молдавия привлекает туристов живописной сельской местностью, массой винодельческих хозяйств, разнообразной и щедрой кухней и привлекательными ценами на отдых. Столицей является город Кишинева, там можно встретить монастыри и крепости.

Вопросы
324
Сообщения
1.5K
ЕФото пользователя
Бардак в банках Кишинёве, как узнают что перевод из Москвы начинают хамить либо у них деньги закончились25.06.2022 в 19:09

Мексика

Вопросы по Мексика (общий раздел)
Мексика (общий раздел)

Мексика славится своими пляжами на побережьях Тихого океана и Мексиканского залива и разнообразным ландшафтом. По всей стране можно увидеть развалины древних построек, например Теотиуакан и Чичен-Ица времен майя. Также здесь находится много городов эпохи испанской колонизации. Столица Мексики, Мехико, является современным городом, где есть престижные магазины, знаменитые музеи и изысканные рестораны.

Вопросы
486
Сообщения
2.2K
АФото пользователя
Кто знает, в чем сейчас прикол проблемы с картой Albo? Доставка моeй tarjeta fisica застряла в другом городе25.06.2022 в 03:54
Вопросы по Мехико
Мехико

Мехико, один из самых густонаселенных городов на планете, расположен в живописной долине, окруженной горами. Прогуляйтесь вечером по району Сентро Историко, и Вы обнаружите здесь такую же активную ночную жизнь и обилие ресторанов, как и в любой другой мировой столице. Однако Мехико — это не просто шумный город: здесь современная жизнь сталкивается с древней историей, уходящей корнями во времена ацтеков.

Вопросы
160
Сообщения
720
MФото пользователя
Всем привет! У кого-нибудь есть опыт одиночных пикетов в Мексике? Хочу выйти на одиночный пикет возле посольства23.06.2022 в 02:42

Нидерланды

Вопросы по Амстердам
Амстердам

Амстердам – столица Нидерландов, известная сложной сетью каналов, узкими домами с остроконечными крышами и богатым художественным наследием, в том числе XVII века, ставшего золотым в истории этой страны. Также в Амстердаме очень популярны велосипеды, и здесь большое количество велодорожек.

Вопросы
412
Сообщения
1.9K
LФото пользователя
Может кто-то с таким встречался и знает, если выписываешься из Нидерландов а-ля больше не вернёшься, что происходит с verblijfstitel? Была25.06.2022 в 15:44

Непал

Вопросы по Непал (общий раздел)
Непал (общий раздел)

Мистический Непал славится как центр духовности в Азии, и те, кто ищет путь, едут сюда со всего мира, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого места. Те, кто пока не ищет просветления, тоже едут — любоваться красивейшими горами, потрясающими храмами и древними пагодами. А еще — за экзотичной экскурсионкой, потрясающим треккингом и рафтингом.

Вопросы
252
Сообщения
1.1K
А
Подскажите пожалуйста где в Катманду можно сдать ПЦР для вылета?25.06.2022 в 19:33

Норвегия

Вопросы по Норвегия (общий раздел)
Норвегия (общий раздел)

Фьорды, сверкающие на солнце, высокие горы... Норвегия может по праву претендовать на звание одной из самых красивых стран мира. Прогрессивное общество, процветающая культурная жизнь и бесплатные туристические лагеря в большинстве районов делают Норвегию отличным местом для посещения.

Вопросы
70
Сообщения
315
R
Пожалуйста, если я уезжаю на 3 недели заграницу, мне нужно сообщать об этом UDI? Защиту и карту резидента я получила24.06.2022 в 17:14

ОАЭ

Вопросы по Дубай
Дубай

Дубай – город и эмират на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах, который славится своими роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой, ресторанами и ночными клубами. Силуэт города формируют бесчисленные небоскребы, в том числе Бурдж-Халифа высотой 830 метров. У его основания расположен музыкальный фонтан "Дубай", подсвеченный прожекторами.

Вопросы
1.6K
Сообщения
7.1K
w
Пожалуйста, какой курс обмена USD на AED считается адекватным на сегодня? Я раздумываю немного поменять заранее в местном обменнике26.06.2022 в 14:08
Вопросы по Абу-Даби
Абу-Даби

Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), расположенная на прибрежном острове в бухте Персидского залива. Город является крупным центром бизнеса и нефтяного экспорта. В городе возведено множество современных небоскребов и гигантских торговых центров, среди которых "Абу-Даби" и "Марина".

Вопросы
55
Сообщения
248
P
Где можно поставить прививку от covid? Карты резидента пока25.06.2022 в 15:44

Перу

Вопросы по Перу (общий раздел)
Перу (общий раздел)

Перу – страна в Южной Америке, на территории которой расположены тропические леса Амазонии и Мачу-Пикчу – древний город инков на вершине горного хребта в Андах. Район вокруг Мачу-Пикчу, где находятся долина Урубамба (другое название – Священная долина инков), Тропа инков и колониальный город Куско, славится своими археологическими памятниками. На засушливом тихоокеанском побережье лежит столица страны Лима

Вопросы
72
Сообщения
324
DФото пользователя
Где в Лиме, Мирафлорес, можно сделать ПЦР? нужно для поездки25.06.2022 в 21:30

Португалия

Вопросы по Португалия (общий раздел)
Португалия (общий раздел)

Португалия — самая западная страна континентальной Европы. Как и любое государство, разросшееся на берегу океана, она дышит свободой, сияет солнцем и видит смыслом жизни наслаждение каждым днем. Здесь любят футбол и хорошее вино, всегда останавливаются, чтобы полюбоваться закатом и уделить пять минут разговору ни о чем.

Вопросы
1.4K
Сообщения
6.4K
Ю
Кто-нибудь летал в Россию через Турцию недавно? Просят ли ПЦР в самолёт?26.06.2022 в 18:01
Вопросы по Мадейра
Мадейра

Мягкий климат, который почти не меняется в течение года - именно за это Мадейру называют островом вечной весны, так как температура воздуха тут колеблется в пределах 17-24 градусов круглый год. Что еще? Более доступные цены по сравнению со столицей Португалии! Жилье тоже дешевле, особенно, если рассматривать варианты за пределами столицы острова, Фуншал.

Вопросы
366
Сообщения
1.6K
N
Есть где сдать на Фуншале анализы? Типа аналогов синево, дилы26.06.2022 в 17:18

Польша

Вопросы по Польша (общий раздел)
Польша (общий раздел)

Польша – страна в Восточной Европе на берегу Балтийского моря, известная своей средневековой архитектурой и еврейскими кварталами. Город Краков славится Королевским замком XIV века на холме Вавель, из которого открывается великолепный вид на средневековый старый город, где расположены Суконные ряды – торговое здание эпохи Возрождения на Главной рыночной площади.

Вопросы
270
Сообщения
1.2K
S
Может кому нибудь будет полезна информация: Гражданин РФ продавался в Варшаве на побыт сталы по корням, подача была 15.06, собеседование26.06.2022 в 17:33

Саудовская Аравия

Вопросы по Эр-Рияд
Эр-Рияд

Эр-Рияд – столица и главный финансовый центр Саудовской Аравии. Город расположен на пустынном плато в сердце страны. Среди достопримечательностей делового района – 302-метровый небоскреб Бурдж-Аль-Мамляка с воздушным мостом, соединяющим две башни, и 267-метровый небоскреб Аль-Фейсала, увенчанный стеклянным шаром.

Вопросы
73
Сообщения
329
Собираюсь переехать в Эр-Рияд в сентябре. У вас есть какие-либо идеи, как лучше всего снять жилье в хорошем комплексе26.06.2022 в 20:26

Словения

Вопросы по Словения (общий раздел)
Словения (общий раздел)

Словения – страна в Центральной Европе с красивейшими горами, горнолыжными курортами и озерами. На берегу ледникового Бледского озера, питаемого термальными источниками, расположился курортный город Блед. В Любляне, столице Словении, фасады в стиле барокко сочетаются с современной архитектурой Йоже Плечника, чей знаменитый Тройной мост пересекает извилистую реку Любляница.

Вопросы
178
Сообщения
801
RФото пользователя
Также заметил что иногда под площадью имеют в виду только жилую площадь, без ванной, кухни,, а иногда как будто26.06.2022 в 21:03

Словакия

Вопросы по Словакия (общий раздел)
Словакия (общий раздел)

Слова́кия — государство в Центральной Европе. Столица страны Братислава – популярное направление, однако туристу не следует забывать о существовании таких старинных мест, как замок Спиш, город Липтовска Сиелница с сохранившимися историческими домами и костел в Пештянах. Любителям природы приятно будет сходить в пеший поход или покататься на лыжах в Высоких Татрах.

Вопросы
225
Сообщения
1K
x
Подскажите как в Братиславе рубли в евро можно превратить?26.06.2022 в 21:15

Сербия

Вопросы по Сербия (общий раздел)
Сербия (общий раздел)

Сербия – страна на Балканском полуострове, на севере которой преобладают равнины, а на юге – горные массивы, где для посетителей открыты горнолыжные курорты. Столица страны Белград славится своими зданиями, возведенными в период коммунистического правления, и парком Калемегдан, где расположена Белградская крепость, которая последовательно принадлежала Римской, Византийской и Османской империям.

Вопросы
4.2K
Сообщения
19K
P
Раз идут разговоры о резидентстве, расскажите, кто в курсе, как считаются эти 183 дня? Я так понял26.06.2022 в 21:50

Сейшелы

Вопросы по Сейшелы (общий раздел)
Сейшелы (общий раздел)

Сейшелы – это архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников, в которых водятся редкие виды животных, в том числе гигантские черепахи. Столицей государства является город Виктория. Он расположен на самом крупном из островов – Маэ.

Вопросы
122
Сообщения
549
С
Пожалуйста про ПЦР. У нас прививка в апреле 2021 и бустер Спутник Лайт в мае 2022. ПЦР, значит, не нужно19.06.2022 в 10:06

Сингапур

Вопросы по Сингапур (общий раздел)
Сингапур (общий раздел)

Сингапур – это процветающее государство в юго-восточной Азии. Здесь причудливым образом переплетаются сверкающие небоскребы и красочные этнические кварталы с мусульманскими мечетями, буддийскими храмами и христианскими церквями. Один из крупных туристических и финансовых центров Азии, еще Сингапур считается крупнейшим портом юго-восточной части континента.

Вопросы
285
Сообщения
1.3K
ПФото пользователя
Что сейчас с почтовым сообщением с Империей? Есть вариант отправить посылку из, в СПб или без шансов?27.06.2022 в 05:20

США

Вопросы по США (общий раздел)
США (общий раздел)

США – государство, состоящее из 50 штатов, занимает значительную часть Северной Америки. Штат Аляска расположен на северо-западе континента, а Гавайи – в Тихом океане. К крупным городам относятся Нью-Йорк и столица Вашингтон. К западу от них находится ещё один важный город – Чикаго, известный своей впечатляющей архитектурой. А на западном побережье расположен Лос-Анджелес со знаменитыми голливудскими киностудиями.

Вопросы
4.3K
Сообщения
19.2K
К
Подскажите пожалуйста, как найти курсы английского для беженцев? На руках почти нет никаких документов, город проживания Дулут, Атланта27.06.2022 в 23:49
Вопросы по Нью-Йорк
Нью-Йорк

Нью-Йорк включает пять боро (районов), расположенных в месте впадения реки Гудзон в Атлантический океан. В центре города расположен густонаселенный Манхэттен. Главные достопримечательности Нью-Йорка – многочисленные небоскребы, в том числе Эмпайр-стейт-билдинг, и огромный Центральный парк. На залитой неоновыми огнями площади Таймс-сквер расположен театр "Бродвей".

Вопросы
488
Сообщения
2.2K
kФото пользователя
Как можно отправить бу телефон из Нью Йорка в Россию? Мист или кто нибудь работает в этом направлении?28.06.2022 в 03:18
Вопросы по Майами
Майами

Майами — мегаполис на юго-востоке США, расположен в самом населенном округе штата Флорида. Многочисленные пляжи, клубы, рестораны и модные магазины влекут сюда тусовщиков со всего мира. Но Майами — не только идеальный город для развлечений, но и важнейший финансово-экономический центр страны. Еще одна интересная особенность города — состав населения: около 70 % местных жителей — латиноамериканцы.

Вопросы
806
Сообщения
3.6K
VФото пользователя
Может кто знает где заказать можно линзы с диоптриями?27.06.2022 в 08:07
Вопросы по Лос-Анджелес
Лос-Анджелес

Лос-Анджелес – огромный город на юге Калифорнии, столица американской киноиндустрии и телевидения. Район Голливуд, название которого выложено на холме огромными буквами, приобрел всемирную известность благодаря киностудиям "Парамаунт Пикчерз", "Юниверсал" и "Уорнэр Бразэрс". На Голливудском бульваре расположен Китайский театр TCL, перед которым кинозвезды оставляют отпечатки ладоней и ступней.

Вопросы
538
Сообщения
2.4K
ДФото пользователя
Планирую перехать в Лос-Ан, на что обратить внимание? Стоит ли делать упор на английский или лучше на месте выучить?28.06.2022 в 13:24

Таиланд

Вопросы по Таиланд (общий раздел)
Таиланд (общий раздел)

Таиланд – государство в ЮВА с многочисленными тропическими пляжами, роскошными королевскими дворцами, древними руинами и богато украшенными буддийскими храмами. В Бангкоке, столице страны, по соседству с ультрасовременными небоскребами вдоль каналов расположились тихие жилые районы и культовые храмы: ват Арун, ват Пхо и храм Изумрудного Будды. У экспатов и туристов популярностью пользуются Паттайя, Пхукет и о. Самуи

Вопросы
3.7K
Сообщения
16.7K
Е
Подскажите пожалуйста, где лучше обменять баты на доллары?28.06.2022 в 22:02
Вопросы по Бангкок
Бангкок

Огромный, вечно переполненный, красочный Бангкок — столица Таиланда, один из главных деловых, культурных и туристических центров королевства. Расположен он на побережье реки Чаупхрая, неподалеку от Сиамского залива. Небольшой портовый городок, именовавшийся когда-то Банг Кок — «место, где растут оливки», — со временем невероятно разросся, но все равно с трудом вмещает 8 млн жителей и многочисленных туристов.

Вопросы
814
Сообщения
3.7K
AФото пользователя
Там и официалы, и неофициалы: , Надо смотреть что за магазин вообще01.07.2022 в 17:33
Вопросы по Пхукет
Пхукет

Пхукет по праву носит звание «пляжной столицы Таиланда». Это райские уголки с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, теплым морем, ласковым солнцем и видом на горы. Инфраструктура Пхукета хорошо развита — есть многочисленные отели на любой вкус и кошелек, рестораны, бары, огромные торговые центры, сувенирные магазины, продуктовые и вещевые рынки, банки, ночные клубы, дискотеки и развлекательные заведения.

Вопросы
3.9K
Сообщения
17.8K
ТФото пользователя
Всем привет, Если прилететь на остров на 45 дней, то 100, нужна какая-то виза? Можно ее оформить внутри острова?01.07.2022 в 18:01
Вопросы по Паттайя
Паттайя

Паттайя — это самый динамичный, бурлящий и полнокровный курорт Таиланда. Паттайя может влюбить в себя на всю жизнь, ее можно не понять и с одержимостью рассказывать раз за разом о минусах поездки, а можно отнестись к ней правильно и взамен получить именно то, что хочется: тихий отдых в уединенном отеле, шальную ночную жизнь Walking Street, удивительные тайские храмы, увлекательные экскурсии, вкусную и необычную еду.

Вопросы
1.4K
Сообщения
6.4K
DФото пользователя
Подскажите пожалуйста где продают Б, У телевизоры?01.07.2022 в 14:04
Вопросы по Самуи
Самуи

Самуи – один из самых престижных курортных островов Тайланда. Остров расположен в Сиамском заливе. Вся береговая часть - сплошная череда пляжей, тихих бухт и заливов. В многочисленных отелях острова множество баров, колоритных ресторанов с блюдами национальной кухни, дискотек, сувенирных лавок и магазинов. Для отдыха гостей построены роскошные отели и уединенные пляжные бунгало.

Вопросы
1.7K
Сообщения
7.9K
Л
Такая карта работает для снятия в банкоматах?или кобейджинговая сейчас не работает, нужно единой платёжной системы?01.07.2022 в 16:34
Вопросы по Панган
Панган

Панган – остров, знаменит крупнейшей вечеринки в Юго-Восточной Азии Fool Moon Party. Многие путешественники, тем не менее, сходятся во мнении, что Панган – один из лучших островов Таиланда, для спокойного и ленивого отдыха. Это один из тех немногих островов до которых, к счастью, еще пока не добрался массовый туризм. На Пангане много живописных бухт и пляжей, нетронутая природа и расслабленная дружелюбная атмосфера.

Вопросы
1.2K
Сообщения
5.2K
A
Нужна помощь, Мне нужно оплатить билеты моему брату из Москвы в Бангкок и обратно., У меня только европейская и тайская01.07.2022 в 10:45

Турция

Вопросы по Турция (общий раздел)
Турция (общий раздел)

Благодаря средиземноморскому климату и богатому культурному наследию Османской империи Турция придется по душе как любителям культуры, так и тем, кто предпочитает пляжный отдых. Но Турция — это не только отличные пляжи четырех морей, но и великолепный Стамбул с Голубой мечетью и дворцом Топкапы, термальные источники Яловы и белоснежный Памуккале, монастыри Каппадокии, горные лыжи и классный шоппинг.

Вопросы
8.4K
Сообщения
37.6K
D
Здравствуйте кто-нибудь может подсказать какие цены на отправку посылок через PPT в Россию и можно ли вообще сейчас отправить?01.07.2022 в 07:08
Вопросы по Анталия
Анталия

Анталья – курортный город, который славится своей Старой гаванью, где швартуются яхты, и пляжами, окруженными огромными отелями. Он расположен на Турецкой Ривьере – участке средиземноморского побережья Турции, который привлекает туристов благодаря прозрачным голубым водам. Обязательно посетите центр старого города и осмотрите Ворота Адриана.

Вопросы
2.1K
Сообщения
9.4K
M
Ребята где в Анталии в районе хурма пополнить карту проездную?02.07.2022 в 12:14
Вопросы по Аланья
Аланья

Аланья, над которой возвышается средневековый замок, умудряется одновременно хранить верность традициям и привлекать толпы туристов. Пляжи города усыпаны коктейльными барами, ресторанами и отелями, а во внутренних районах, на базарах и площадках с живой музыкой можно насладиться местной самобытной культурой.

Вопросы
3.1K
Сообщения
14K
Р
По субботам где территориально останавливается качующий рынок?02.07.2022 в 12:18
Вопросы по Бодрум
Бодрум

Бодрум – город на одноименном полуострове на юго-западе Турции, омываемом водами Эгейского моря. Он расположен на берегу залива, разделенного мысом на две бухты. На них открывается потрясающий вид из замка Святого Петра (замок Бодрум) – средневековой крепости, при строительстве которой использовались обломки возведенного в IV веке до н. э. Галикарнасского мавзолея, одного из семи античных чудес света.

Вопросы
560
Сообщения
2.5K
V
Какие есть модные шоурумы в Бодруме, что-то похожее на московские шоурумы02.07.2022 в 13:14
Вопросы по Кемер
Кемер

Кемер находится на западе от Антальи, в 40-70 км от аэропорта, и славится горным климатом и густой зеленой растительностью. Склоны Западного Тавра защищают курорт от ветров, а хвойные леса придают воздуху необыкновенную свежесть и целебные свойства. Естественные пляжи преимущественно галечные, но во многих отелях есть насыпной песок. Море здесь кристально чистое — дно видно даже на глубине 7-10 метров.

Вопросы
377
Сообщения
1.7K
КФото пользователя
Ребят привет Расскажите а из кемера в Анталию можно добраться на автобусе? Или только такси? И сколько автобус будет стоить?02.07.2022 в 13:14
Вопросы по Кушадасы
Кушадасы

Кушадасы — популярный курорт на Эгейском море с протяженными пляжами и живописной бухтой, где бросают якоря гюлеты, яхты и роскошные круизные корабли. Редкий средиземноморский круиз обходится без захода в здешнюю гавань, ведь Кушадасы удобная отправная точка для осмотра великих городов античности: Эфеса, Приены и Милета. Его Старый город привлекает путаными улочками, колоритным базаром и хорошими рыбными ресторанами

Вопросы
158
Сообщения
711
A
Правда что в Кушадасы вода не очень и все готовят на бутилированной воде?02.07.2022 в 12:07
Вопросы по Мармарис
Мармарис

Мармарис – курортный город Турецкой Ривьеры (известной также как Бирюзовый берег) с оживленным галечным пляжем и бульваром вдоль побережья. Город славится активной ночной жизнью на улице Баров, где под открытым небом расположено множество клубов и концертных площадок. Мармарис устроился в долине между горами, поросшими сосновым лесом, и прозрачными водами – прекрасным местом для парусного спорта и дайвинга.

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Где дешевле машину на прокат взять? На пару суток, может кто знает хорошие местные фирмы02.07.2022 в 10:47
Вопросы по Мерсин
Мерсин

Мерсин можно смело назвать пока еще не разведанным многими самородком, которому нужно совсем небольшое время, чтобы превратиться в золото и встать вровень с такими популярными и уже известными регионами, как Анталия или Алания. Ранее крупнейший промышленно-торговый город, с пропускной способностью портов 3800 судов в год превращается в туристический курорт с низкими ценами на жилье.

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На чем от соли центра можно доехать до порта и ататюрк парка? Можно ли доехать без пересадок. Интересуют долмуши, Мерсин02.07.2022 в 19:01
Вопросы по Измир
Измир

Измир — третий по численности населения город в Турции и второй по величине порт страны после Стамбула. Огромной подковой он охватывает обширную бухту на восточном побережье Эгейского моря. Заново отстроенный после гигантского пожара 1922 г., живой и космополитичный, он напоминает, скорее, средиземноморский европейский курорт, чем восточный мегаполис.

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Вчера подавала документы на икамет на основании учебы на языковых курсах. Судя по всему, это самый простой и надежный способ02.07.2022 в 17:55
Вопросы по Сиде
Сиде

Сиде — популярный морской курорт турецкого средиземноморья. Основным направлением считается пляжный отдых. Однако большое количество руин античных сооружений притягивают в Сиде и поклонников экскурсионного туризма. Город основали древние греки, на небольшом мысе сохранилось множество свидетельств их пребывания здесь — амфитеатр, баня, храмы, рыночная площадь, фрагменты стен и многое другое.

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Где в сиде можно арендовать велосипед?01.07.2022 в 17:10
Вопросы по Стамбул
Стамбул

Стамбул (бывший Константинополь) – крупнейший город Турции с населением в 15 миллионов человек, главный порт и торгово-экономический центр Турции на берегах пролива Босфор, который разделяет его на европейскую и азиатскую части. Туристов притягивает большое количество интересных достопримечательностей, архитектура в исторических частях города. А вот цены в Стамбуле не самые низкие, особенно в европейской части.

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Не знаете ли вы случайно, где купить хороший недорогой чемодан?02.07.2022 в 12:43
Вопросы по Фетхие
Фетхие

Фетхие – один из самых спокойных курортов Турции. Находится у подножия живописных гор, поросших сосновыми и кедровыми лесами, в 40 км от аэропорта Даламана. Туристов здесь ждет полезный для здоровья климат, чистейшие пляжи, прозрачная вода безмятежного Эгейского моря, развитая инфраструктура, отели европейского уровня и памятники античности.

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Не подскажите, в Москве вообще можно поменять рубли на лиры или это только в Турции можно сделать? Как лучше поступить02.07.2022 в 21:46

Узбекистан

Вопросы по Узбекистан (общий раздел)
Узбекистан (общий раздел)

Узбекистан – страна в Центральной Азии, которая некогда входила в состав СССР. Она славится своими мечетями, мавзолеями и сооружениями, возведенными на Великом шелковом пути – древней торговой дороге между Китаем и Средиземноморьем. Город Самарканд, который являлся важным пунктом на этом пути, получил всемирную известность благодаря площади Регистан, которую окружают три украшенные мозаиками медресе.

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Всем добрый день! Друзья, подскажите как из РФ сделать перевод на Капиталл банк валютную карту? Сбер онлайн перевод по телефону24.06.2022 в 19:21

Уругвай

Вопросы по Уругвай (общий раздел)
Уругвай (общий раздел)

Уругвай - одна из самых маленьких стран Южной Америки, расположенная в ее юго-восточной части на побережье Атлантического океана, граничащая с Бразилией и Аргентиной. В Уругвай едут за шикарными пляжами, радушной и спокойной атмосферой, вкусными стейками и праздниками, которые здесь проходят практически круглый год.

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Господа так как все затягивается с приездом есть предложение, кто имеет Юр лицо, давайте я буду делать продукт28.06.2022 в 20:06

Хорватия

Вопросы по Хорватия (общий раздел)
Хорватия (общий раздел)

Хорватия – восточноевропейская страна, Адриатическое побережье которой имеет протяженность почти 1800 километров. В состав государства входит более тысячи близлежащих островов. С северо-запада на юго-восток страны простирается Динарское нагорье. В столице Хорватии, городе Загреб, пользуются популярностью средневековый район Горний Град (Верхний город) и разнообразные музеи.

Вопросы
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Хотела узнать насчёт туристического налога.Как вы его платили?И где?Можно ли онлайн? И сколько? Город Сплит, Заранее спасибо02.07.2022 в 02:42

Филиппины

Вопросы по Филиппины (общий раздел)
Филиппины (общий раздел)

Филиппины могут похвастать рекордным количеством дайв-сайтов: их здесь почти 7000! Еще здесь отличный серфинг, великолепный пляжный отдых — спокойный или бурный и экзотическая природа. Манила, столица страны, известна своей набережной и многовековым китайским кварталом Бинондо.

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Как на джикеш денег без 2 процентов положить свыше 8000? Банковского счета пока нет03.07.2022 в 13:11

Финляндия

Вопросы по Финляндия (общий раздел)
Финляндия (общий раздел)

Финляндия – страна в Северной Европе, граничащая со Швецией, Норвегией и Россией. «Страна тысячи озер» Финляндия манит туристов красивой северной природой, ледяными отелями и жаркой сауной, богатой «горнолыжкой» и вкусной рыбной кухней. Новый год с Санта-Клаусом, отличная рыбалка и круизы по Балтике.

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М
Пожалуйста, проверенный перевозчик, трансфер, автобус, из аэропорта хелсенки до Питера. Я поеду одна с двумя маленькими детьми, предполагаю что нужен03.07.2022 в 21:35

Франция

Вопросы по Франция (общий раздел)
Франция (общий раздел)

Элегантная красавица-Франция — это отдых с шармом: насыщенная «экскурсионка», отдых на утонченном Лазурном Берегу, знаменитые музеи, гастрономические провинции и замки Луары. Франция известна своими винами, изысканной кухней и горнолыжными курортами.

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Вопросы по Ницца
Ницца

Ницца - город на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Это самый известный курорт французского Средиземноморья и крупный порт. Ницца - живописный город, наполненный солнцем и потрясающими морскими пейзажами, который является идеальным местом для изучения Лазурного берега.

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Вопросы по Париж
Париж

Париж — столица Франции и крупнейший город страны. Он расположен на реке Сена в северной части Франции. Конечно, всякий слышал об утреннем кофе с круассанами, вечерних бистро с шумными столиками, запахе жареных каштанов на парижских бульварах... но для кого-то Париж — это гулкий полумрак Нотр-Дама, тихий шепот туристов в залах Лувра и почти безлюдный, застроенный старинными особняками остров Сен-Луи.

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Черногория

Вопросы по Черногория (общий раздел)
Черногория (общий раздел)

Уютная Черногория — это недорогой и качественный пляжный отдых на Адриатике, православные монастыри и средневековые достопримечательности, озера и национальные парки, очаровательная столица Подгорица и курортная Будва.

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Чехия

Вопросы по Прага
Прага

Это один из крупнейших городов Центральной Европы и многовековая столица Богемии. Это мосты, соборы, позолоченные башни и церковные купола, отражающиеся в водах Влтавы уже более 10 столетий. Это почти не пострадавший во время Второй мировой средневековый центр с мощеными улицами и двориками, бесчисленными шпилями и лавочками. И наравне с этим Прага — современный и оживленный город.

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